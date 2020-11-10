Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане11 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 на площадке НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (МЦЗТИП), расположенной на территории «Астана Экспо», состоится II международная конференция по вопросам «зеленой» экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Данное мероприятие проводится в рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В 10.00 состоится открытие в онлайн формате медиа-недели Astana Media Week 2020 на платформе www.astanamediaweek.kz.

В 11.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг на тему: «Изобретение прототипов и гаджетов для людей с ограниченными возможностями на мейкатоне «TOM: Nur-Sultan». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султана в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat.

В 12.00 в Центре развития Музея Первого Президента РК – Елбасы (ул.Бокейхана, 1а) состоится финальная игра ежегодного интеллектуального онлайн-турнира «Кто умнее?», а также церемония награждения победителей.

В 15.00 начнется заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.

АЛМАТЫ

В 11.00 на площадке региональной службы коммуникаций Алматы состоится онлайн-брифинг об итогах работы по жилищно-коммунальному хозяйству и дезинфекции. Спикер – заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев.

В 17.00 в КазНУ им. аль-Фараби состоится открытие Зала Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева. Событие приурочено ко Дню Первого Президента Республики Казахстан, который отмечается в стране 1 декабря.