Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 ноября.

В 10.00 - На территории EXPO акимат г. Нур-Султан в лице АО «Астана Innovations» совместно с Казахстанской Ассоциацией гостиниц и ресторанов, ТОО «Астана Конвеншн Бюро», Авиакомпанией «Turkish Airlines», АО НК «Kazakh Tourism» проведет инновационный конкурс Haсkathon: Travel Tech.

В 12.00 в «Назарбаев Центре» состоится пятое ежегодное заседание «Астана Клуба» «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества».

В 11.00 в концертном зале «Астана» пройдет молодёжная акция «Ел Тірегі - 2019».

В 17.00 по местному времени Национальный музей Республики Казахстан открывает выставку «Великая степь: история и культура» в Эпиграфическом музее города Афины (Греция).

В 17.00 в ЦКЗ«Казахстан» состоится V Республиканский Чемпионат профессионального мастерства – «WorldSkills Kazakhstan 2019». Организаторы: МОН РК и НАО «Холдинг «Кәсіпқор».

АЛМАТЫ

В 09.00 в отеле Garden Park Inn по улице Байтурсынова состоится открытие международного научно-практического тренинга «Совершенствование токсикологической службы».