Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 марта.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 пройдет пленарное заседание Мажилиса Парламента РК
В 11.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам
В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, на которой будет объявлен шорт-лист кандидатов Национальной телевизионной премии «Тұмар»
В 15.00 в БЦ «Нурсаулет-2» пройдет круглый стол на тему: «Обсуждение вопросов развития полового просвещения среди детей и молодежи в Республике Казахстан. Реалии и перспективы»
В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция об итогах работы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК за 2019 год
В 19.00 в кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way состоится презентация фильма «Батырлар»
АЛМАТЫ
В 11.00 в МК «Almaty Towers» Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит медиабрифинг, где будет представлена статистическая информация о работе казахстанского биржевого рынка за февраль 2020 года. Спикер мероприятия – заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк
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