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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июня

10 Июня 2020 20:30
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане11 июня.

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НУР-СУЛТАН

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 в Доме дружбы г. Нур-Султана (пр. Б. Момышулы, 24/9) в онлайн-формате состоится расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана с участием Института прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК.

В 14.00 состоится презентация 25-томного сборника материалов газеты «Ак жол», организованного парламентской фракцией ДП «Ак жол» и Национальной академией РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Мероприятие будет проходить на онлайн-платформе ZOOM.us. и в прямом эфире Facebook странице Национальной академической библиотеки.

В 14.30 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится отчетная встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК перед населением. Онлайн-встреча будет транслироваться на официальной странице в Facebook и Youtube-канале СЦК.

АЛМАТЫ

В 11.00 по Бостандыкскому району города Алматы состоится очередной выезд мониторинговой группы по контролю за соблюдением субъектами предпринимательства карантинных мер. Сбор у аппарата акима Бостандыкского района.

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#Нур-Султан   #Алматы  
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