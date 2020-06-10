Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане11 июня.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.
В 11.00 в Доме дружбы г. Нур-Султана (пр. Б. Момышулы, 24/9) в онлайн-формате состоится расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана с участием Института прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК.
В 14.00 состоится презентация 25-томного сборника материалов газеты «Ак жол», организованного парламентской фракцией ДП «Ак жол» и Национальной академией РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Мероприятие будет проходить на онлайн-платформе ZOOM.us. и в прямом эфире Facebook странице Национальной академической библиотеки.
В 14.30 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится отчетная встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК перед населением. Онлайн-встреча будет транслироваться на официальной странице в Facebook и Youtube-канале СЦК.
АЛМАТЫ
В 11.00 по Бостандыкскому району города Алматы состоится очередной выезд мониторинговой группы по контролю за соблюдением субъектами предпринимательства карантинных мер. Сбор у аппарата акима Бостандыкского района.
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