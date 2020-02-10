Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля.

НУР-СУЛТАН





В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится брифинг, посвященный текущей ситуации по коронавирусной инфекции.