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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля
10 Февраля 2020 20:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля.
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НУР-СУЛТАН
В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.
В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится брифинг, посвященный текущей ситуации по коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: Нур-Султан,
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