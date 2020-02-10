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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля

10 Февраля 2020 20:20
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 февраля.

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НУР-СУЛТАН


В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится брифинг, посвященный текущей ситуации по коронавирусной инфекции.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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