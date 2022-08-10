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    • Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа

    10 Августа 2022 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 августа.

    В 9.30 в Национальном пресс-клубе состоится пресс-конференция по вопросам правовой защиты предпринимателей, связанных с коррупционными действиями государственных органов, фабриковавших заказные административные и уголовные дела.

    В 11.00 деловое издание Kursiv.media проведет круглый стол, посвященный вопросам макроэкономического регулирования и кредитно-денежной политики. Ссылка на трансляцию.

    В 12.00 состоится пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Тема: «Об изменениях и дополнениях в законы РК о волонтерской деятельности, благотворительности, НПО». Спикеры: председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы, депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель рабочей группы Мажилиса Парламента РК Ким Вера Александровна; исполнительный директор частного фонда «Дара» Аймурзина Айнур Женисбековна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 14.00 Общественный совет города посетит торговые точки в рамках подготовки вопроса по стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты.

    В 16.00 состоится заседание Общественного совета городского маслихата.

    В 17.00 на дискуссионной площадке PaperLab пройдет дискуссия: «Ислам и светскость в Казахстане: в поисках нового баланса».

    АЛМАТЫ

    В 14.00 в гостинице Rixos пройдет ежегодное мероприятие Huawei IT Day 2022.


    Фото: depositphotos.com
    #СМИ
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