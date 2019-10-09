Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 октября.

В 9.00 во Дворце независимости пройдет церемония открытия 8-ого Глобального саммита по вопросам городского туризма «Умные города - Умные дестинации».

В 9.30 Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета (ВШГП) приглашает на открытие ежегодной конференции «Риск, рациональность и устойчивость».

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 12.00 в ЕНУ пройдет подписание меморандума между Евразийским национальным университетом и акционерными обществами «Казпочта», «Госкорпорация Правительство для граждан» и «Астел» в рамках реализации одного из поручений Президента Казахстана в Послании о повышении качества человеческого капитала страны.

В 15.00 в Сенате состоится презентация законопроектов РК «О статусе педагога» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя».

В 15.00 в Мажилисе презентуют законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности».

В 15.00 в гостинице «Казжол» состоится диалоговая площадка на тему «Уполномоченные должностные лица по взаимодействию с НПО – модель развития диалога с гражданским сектором».

АЛМАТЫ

В 10.00 в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты состоится медиа-брифинг от Всемирного Банка. На медиа-брифинге экономист Всемирного банка в Центральной Азии Уилльям Зейтц поделится результатами исследований по вопросам бедности в Центральной Азии с фокусом на Казахстан. Место проведения: офис Всемирного банка.

В 10.00 в Палате предпринимателей города Алматы состоится круглый стол на тему «Содействие в заключении долгосрочных договоров и в освоении производства перспективной и конкурентоспособной продукции», а также проблемные вопросы развития сектора «профессиональных услуг» с отечественными производителями товаров и отечественными поставщиками «профессиональных услуг».

В 11.00 в зале им.Н.Даулетовой Национальной библиотеки РК состоится торжественное открытие молодежного творческого клуба «Жас қалам», созданного при библиотеке и встреча с председателем данного клуба – поэтом, членом Союза писателей Казахстана Муратканом Шоканом.

В 12.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта по разработке рекомендаций для системы здравоохранения на основе стандартов Стамбульского протокола ООН по выявлению, фиксированию и документированию фактов пыток и жестокого обращения.

В 12.30 в «Халык Арена» состоится пресс-конференция, посвященная открытию международного турнира по фигурному катанию среди взрослых и юниоров «Мемориал Дениса Тена». Турнир посвящен памяти знаменитого казахстанского фигуриста, призера Олимпийских игр, и соберет звезд одного из самых красивых видов спорта из 19 стран мира.

в здании Генплана состоится презентация проекта «Исторический квартал». Суть проекта - развитие туристического и пешеходного потенциала исторического района Алматы.