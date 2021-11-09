Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь 2021 года, Проект Плана законопроектных работ Правительства на 2022 год и завершение национальной переписи населения 2021 года. Прямую трансляцию заседания Правительства смотрите на сайте PrimeMinister.kz, порталах Mail.KZ и Aitube.kz, официальном канале YouTube и в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте».

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 15:00 пройдет заседание постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

В 16:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Реализация программы «Аңсаған сәби». Спикеры: директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова, д.м.н., профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, президент ассоциации международных фармацевтических производителей, генеральный директор Международного клинического центра репродуктологии «Persona», главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин, гинеколог-эндокринолог Центра планирования семьи городской многопрофильной больницы №2 города Нур-Султана Айгуль Мусабаева, магистр медицины, врач-репродуктолог, директор клиники «Экомед» города Нур-Султана Алмаз Ибрагимов, к.м.н., врач уролог-андролог высшей категории Международного клинического центра репродуктологии «Persona» Юрий Лавров, врач-эмбриолог клиники «Геном» города Нур-Султана Балжан Калдарбекова.