+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября

9 Ноября 2021 20:00
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября.

Новости по теме
На столичных дорогах за сутки выявлено более 700 нарушений
Как в столице работает современный сервисный пункт полиции Birge – taza Qazaqstan: Около 20 тысяч деревьев посадили в Нур-Султане В Нур-Султане «постоянная клиентка» обокрала ювелирный бутик

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь 2021 года, Проект Плана законопроектных работ Правительства на 2022 год и завершение национальной переписи населения 2021 года. Прямую трансляцию заседания Правительства смотрите на сайте PrimeMinister.kz, порталах Mail.KZ и Aitube.kz, официальном канале YouTube и в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте».

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 15:00 пройдет заседание постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

В 16:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Реализация программы «Аңсаған сәби». Спикеры: директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова, д.м.н., профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, президент ассоциации международных фармацевтических производителей, генеральный директор Международного клинического центра репродуктологии «Persona», главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин, гинеколог-эндокринолог Центра планирования семьи городской многопрофильной больницы №2 города Нур-Султана Айгуль Мусабаева, магистр медицины, врач-репродуктолог, директор клиники «Экомед» города Нур-Султана Алмаз Ибрагимов, к.м.н., врач уролог-андролог высшей категории Международного клинического центра репродуктологии «Persona» Юрий Лавров, врач-эмбриолог клиники «Геном» города Нур-Султана Балжан Калдарбекова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:
Новости по теме
На столичных дорогах за сутки выявлено более 700 нарушений
Как в столице работает современный сервисный пункт полиции
Birge – taza Qazaqstan: Около 20 тысяч деревьев посадили в Нур-Султане
В Нур-Султане «постоянная клиентка» обокрала ювелирный бутик
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
3 Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
4 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
5 909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
6 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Читайте также
Около тысячи бродяг выявили столичные участковые
Birge – taza Qazaqstan: Около 20 тысяч деревьев посадили в Нур-Султане
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив