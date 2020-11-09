Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 ноября.

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания — итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь 2020 года. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.

Тема: «О мерах по лекарственному обеспечению на стационарном и амбулаторном уровне». Спикеры: Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Искалиев Ерхат Серикович, заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 12.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.

Тема: «Изменения в системе высшего образования».

Спикеры: Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 Международная Тюркская академия проводит международную онлайн-конференцию «Венгерская тюркология», посвященную 130-летию со дня рождения известного тюрколога Дьюлы Немет.

В 17.00 в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки «Иоанн Павел ІІ – Папа диалога», посвященной 100-летию Папы Римского Иоанна Павла II, а также официальному визиту понтифика в Казахстан в 2001 году.

В 17.00 в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева состоится круглый стол на тему «Здравомыслящее общество и молодежь», организованный проектным офисом «Әдеп» при университете.