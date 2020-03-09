Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта.
НУР-СУЛТАН
В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке: итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-февраль 2020 года.
В 10:00 в Мажилисе министр национальной экономики Руслан Даленов презентует
депутатам новый законопроект по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.
На 12:20 запланирована пресс-конференция о паводковой обстановке в стране на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
В 16: 20 на специальной пресс-конференци и в СЦК будет объявлен шорт-лист кандидатов Национальной телевизионной п ремии « Тұмар « .
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