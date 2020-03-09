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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта

9 Марта 2020 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта.

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НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке: итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-февраль 2020 года.

В 10:00 в Мажилисе министр национальной экономики Руслан Даленов презентует

депутатам новый законопроект по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.

На 12:20 запланирована пресс-конференция о паводковой обстановке в стране на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

В 16: 20 на специальной пресс-конференци и в СЦК будет объявлен шорт-лист кандидатов Национальной телевизионной п ремии « Тұмар « .


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Ринат Дусумов

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