Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 марта.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке: итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-февраль 2020 года.

В 10:00 в Мажилисе министр национальной экономики Руслан Даленов презентует

депутатам новый законопроект по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.

На 12:20 запланирована пресс-конференция о паводковой обстановке в стране на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

В 16: 20 на специальной пресс-конференци и в СЦК будет объявлен шорт-лист кандидатов Национальной телевизионной п ремии « Тұмар « .