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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 июня

    9 Июня 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ-Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане10 июня.

    АСТАНА

    В 10:00 РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан с целью популяризации археологического памятника и сакрального объекта общенационального значения – городище Бозоқ совместно с конным клубом «At-travel» проводят на территории археологического памятника Республиканский этнографический праздник «Сарыарқаның көне жолдары», где будет дан старт конной экспедиции «От Бозока до Улытау» по объектам историко-культурного наследия золотоордынского периода.

    В 19:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится презентация книги «Қазақтың бірегей тағамдары».

    АЛМАТЫ

    В 11:00 в Казахском национальном университете имени аль-Фараби пройдет офлайн-обучение в рамках третьего модуля «Data driven decision making – Принятие решений на основе данных» программы Academic Leadership Institute.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы
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