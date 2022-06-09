9 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 июня.

НУР-СУЛТАН

В 8:00 состоится торжественная церемония VIII выпуска студентов Назарбаев Университета.

В 9:00 в отеле «Hilton Astana» состоится конференции, посвященная завершению Проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане». Программой конференции предусмотрено проведение пленарного заседания с участием международных и казахстанских экспертов, группы реализации проектов Всемирного банка.

В 10:00 в конгресс центре «QazExpoCongress» пройдет 94-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «Страна чудес» художника, заслуженного деятеля искусств Казахстана Хасена Абаева.