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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 июня

9 Июня 2020 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 июня.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 начнетсяпленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится онлайн пресс-конференция на тему «О проверках объектов инфраструктуры на предмет доступности для лиц с инвалидностью». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата в Facebook.

В 15:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РКпройдетотчетная встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов РК перед населением.

АЛМАТЫ

В 15:00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проведет онлайн брифинг, в ходе которого будет представлена статистическая информация (аналитика) по итогам работы казахстанского биржевого рынка за май т.г., а также тренды фондового рынка в период пандемии.

В 15:00 состоится онлайн заседание Общественного совета Алматы посредством конференции Zoom, в ходе которого запланированы обсуждение государственных программ и выработка предложений по механизмам реализации задач, озвученных Главой государства от 11 мая т.г.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Ринат Дусумов

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