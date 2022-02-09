Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 на сайте www.senate.parlam.kz в онлайн-режиме пройдет заседание Сената Парламента РК.
В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка Карагандинского областного историко-краеведческого музея, реконструкции Болган Ана и находок из мавзолея Болган Ана, найденных в Карагандинской области в Улытауском регионе.
В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития. Повестка дня: «Модернизация библиотечного фонда столицы».
В 16:00 стартует цикл онлайн-тренингов, на которых казахстанские и зарубежные ученые женщины будут говорить о роли современных женщин в науке, расскажут о методах написания успешной научной статьи, инструментах взаимодействия науки с производством и других аспектах научной деятельности.
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