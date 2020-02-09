Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля.

В 10.00 в Мажилисе планируется Правительственный час.

В 10.00 в Министерстве юстиции состоится заседание Общественного совета Министерства юстиции РК, на котором будут обсуждены положения проектов Законов «О внесении дополнений в Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон «О политических партиях».

В 14.00 в Евразийском Национальном Университете им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) состоится открытие Международной передвижной выставки «В двух мирах».

В 16.00 Назарбаев Университет и Посольство Японии приглашают на открытую лекцию «Международная политика в Восточной Азии и Японии» где г-н Танака Акихико, ректор Академического института политических исследований (GRIPS) ответит вопросы участников.

В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная результатам академической честности.



