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вчера 22:42
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вчера 14:53
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вчера 10:35
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля.
В 10.00 в Мажилисе планируется Правительственный час.
В 10.00 в Министерстве юстиции состоится заседание Общественного совета Министерства юстиции РК, на котором будут обсуждены положения проектов Законов «О внесении дополнений в Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон «О политических партиях».
В 14.00 в Евразийском Национальном Университете им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) состоится открытие Международной передвижной выставки «В двух мирах».
В 16.00 Назарбаев Университет и Посольство Японии приглашают на открытую лекцию «Международная политика в Восточной Азии и Японии» где г-н Танака Акихико, ректор Академического института политических исследований (GRIPS) ответит вопросы участников.
В 16.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная результатам академической честности.
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