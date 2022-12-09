Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря

    9 Декабря 2022, 21:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря.

    АСТАНА

    В 10.00 в Казахском национальном университете искусств «Шабыт» состоится II Республиканский фестиваль искусств среди детей «Жан DoStar». «Бір аспанның астында – Под небом одним».

    АЛМАТЫ

    В 9.00 в отеле Rixos Almaty пройдет региональная конференция на тему «Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии». Организатором мероприятия выступает Консорциум WAGE (Women and girls emprowered), объединяющий общественные организации стран Центральной Азии по вопросам развития женского предпринимательства и снижения гендерного насилия.

    В 17.00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в исполнении солистов, объединенного хора «Астана Опера», Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова и симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством Абзала Мухитдина будет представлено одно из величайших произведений мирового классического искусства – «Реквием» Джузеппе Верди.


    Фото: rszaccountancy.co.uk
    Астана Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Женис Касымбек обратился к астанчанам
    Свыше 3 млрд тенге потратят на концерты и спортивные мероприятия в Алматы
    Около 370 человек планируют снять с очереди на жилье в Астане
    Сколько домов-долгостроев насчитывается в Астане
    Популярное
    1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
    2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
    4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
    5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Новости партнеров