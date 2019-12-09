Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9:30 с участием руководства страны пройдет церемония закрытия Года молодежи и старт Года волонтера. Церемония пройдет в одном из павильонов ЭКСПО, где будут организованы 2 выставочные зоны: «Территория проектов», реализованных в рамках Года молодежи, и выставка-презентация Года волонтера

В 9:30 в отеле «Hilton Astana» пройдет церемония открытия V Ежегодной антикоррупционной конференции

В 10:00 в БЦ «Алтын Орда» пройдет пресс-конференция эксперта в области халал.

В 12:00 в Национальном музее Республики Казахстан при поддержке Организации Объединенных Наций откроется дипломатическая фотовыставка «Объединяя страны», посвященная Дню независимости Республики Казахстан. Фотовыставка организована в рамках 5-летнего юбилея Национального музея РК

В 15:00 в большом конференц-зале Министерства иностранных дел РК состоится «круглый стол» Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, посвященный международному Дню прав человека

В 15:00 Национальный музей Республики Казахстан проводит историко-познавательную встречу «Ұлы даланың кемеңгер тұлғасы», посвященную Дню Первого Президента РК и Дню независимости

В 15:30 в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета состоится очередное заседание

АЛМАТЫ

В 10:00 состоится пресс-тур, посвященный результатам работы проекта «А-Паркинг» в 2019 году. В программе пресс-тура: инспекция зоны платных парковок тротуарного типа и площадочного типа, посещение центра обработки данных единого автоматизированного парковочного пространства города Алматы, пресс-брифинг с руководством проекта «А-Паркинг»

В 15:30 в университете «Туран» состоится заседание Общественного совета города Алматы, где будут обсуждены проект концепции и предложения по Стратегии развития города Алматы до 2050 года

В 18:30 в Пространстве Q-lab состоятся открытые общественные слушания по «Каталогу уникальных зданий», в рамках которых будут рассмотрены первые заявки от жителей Алматы