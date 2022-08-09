Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа

    9 Августа 2022 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:30 департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана проведет масштабные пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из ТРЦ «Mega Silk Way».

    В 12:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О модернизации испытательной базы лабораторий Казахстана». Спикеры: руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Алмат Орынғалиұлы, главный специалист департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Дастан Молдыбаев.

    В 16:00 в «Конгресс-центре» ЭКСПО в рамках турнира по спидкубингу пройдет пресс-конференция, где СМИ первыми узнают портреты каких знаменитостей собирают куберы из 3 тыс. кубиков.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 в рамках празднования Дня Абая состоится возложение цветов к памятнику (площадь Абая, пр. Абая – Достык).

    В 10:30 пройдет шествие артистов по метро. Старт со станции метро «Абая».

    В 11:00 в «Музее Алматы» будут выставлены экспонаты из фонда Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі».

    В 17:00 в театре традиционного искусства «Алатау» состоится концерт «Күн артынан күн туар».

    Фото: kreactiv.net
    #Нур-Султан #Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выставки и литературные часы: как в Нур-Султане отпразднуют День Абая
    Движение восьми автобусных маршрутов изменили в столице
    Движение по улице Навои в Алматы будет временно перекрыто
    Единая технологическая сеть – как работают малые предприятия в столице
    Популярное
    1 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
    2 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
    3 Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
    4 Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га
    5 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области