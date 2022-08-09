Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10:30 департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана проведет масштабные пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из ТРЦ «Mega Silk Way».

В 12:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О модернизации испытательной базы лабораторий Казахстана». Спикеры: руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Алмат Орынғалиұлы, главный специалист департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Дастан Молдыбаев.

В 16:00 в «Конгресс-центре» ЭКСПО в рамках турнира по спидкубингу пройдет пресс-конференция, где СМИ первыми узнают портреты каких знаменитостей собирают куберы из 3 тыс. кубиков.

АЛМАТЫ

В 10:00 в рамках празднования Дня Абая состоится возложение цветов к памятнику (площадь Абая, пр. Абая – Достык).

В 10:30 пройдет шествие артистов по метро. Старт со станции метро «Абая».

В 11:00 в «Музее Алматы» будут выставлены экспонаты из фонда Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі».

В 17:00 в театре традиционного искусства «Алатау» состоится концерт «Күн артынан күн туар».

Фото: kreactiv.net







