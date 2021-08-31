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вчера 21:50
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября.
НУР-СУЛТАН
В 9.00 часов министр образования и науки Асхат Аймагамбетов посетит школу-лицей №88 города Нур-Султана и примет участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
В 10:00 ч. на площадке пресс-центра Samruk Aqparat состоится онлайн-брифинг АО НК «КазМунайГаз» о финансовых итогах І полугодия 2021 года.
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/user/SKazyna/featured
В 11-00 часов Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период. Выступление будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.
В 17.00 пресс-подход по случаю гастролей Шымкентского театра оперы и балета.
Спикеры: директор Шымкентского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы, артисты театра.
Локация: здание «Астана Опера», ул. Динмухамеда Кунаева 12/1.
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