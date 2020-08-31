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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября
31 Августа 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября.
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НУР-СУЛТАНВ 11.00 совместное заседание палат Парламента РК: http://www.parlam.kz/
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