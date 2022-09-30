Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября.

АСТАНА

В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

В 10:00 в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2» для столичных врачей пройдет мастер-класс по сложным случаям в отоларингологии№

В 15:00 в столичном цирке в рамках Международного дня пожилых людей цирк Ю.Никулина посвятит свою программу зрителям из домов престарелых, детских домов и малообеспеченных.



