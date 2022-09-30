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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября

    30 Сентября 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября.

    АСТАНА

    В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

    В 10:00 в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2» для столичных врачей пройдет мастер-класс по сложным случаям в отоларингологии№

    В 15:00 в столичном цирке в рамках Международного дня пожилых людей цирк Ю.Никулина посвятит свою программу зрителям из домов престарелых, детских домов и малообеспеченных.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Восточно-Казахстанская область Абайская область
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