Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 октября.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке – уточнение республиканского бюджета на 2019 – 2021 годы, вопросы обеспечения широкополосным доступом к Интернету в селах и развития 5G.

Семинар «Международное и региональное сотрудничество для пресечения незаконных финансовых потоков, полученных в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов начнется в 9:15 в гостинице «Hilton Astana».

В 11:30 состоится брифинг по итогам дополнительного размещения акций ведущей компании АО ФНБ «Самрук-Қазына» – АО «НАК «Казатомпром».

Торжественная церемония открытия международной передвижной выставки «Все, что вы цените – За мир, свободный от ядерного оружия»состоится в 16:30 в Библиотеке Елбасы (здание Назарбаев центра, ул. Бокейхана, 1).

АЛМАТЫ

В 11:00 в Национальной библиотеке РК состоится мероприятие, посвященное международному Дню пожилых людей.

KASE Talks, спикером которого станет председатель правления банка ЦентрКредит Галим Хусаинов, начнется в 17:00 в БЦ «Алматы Тауэрс».

В 17:00 Аналитическая группа «Кипр» и Фонд Сорос-Казахстан в гостинице «Казахстан» проведут экспертное обсуждение проблем неравного доступа к качественному среднему образованию в городских и сельских школах, в ходе которого исследователь Жаслан Нурбаев представит результаты своей работы «Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении качества образования в малокомплектной школе».