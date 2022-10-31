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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 ноября

31 Октября 2022, 20:30
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 ноября
31 Октября 2022, 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 ноября.

АСТАНА

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - концепция развития образования РК на 2022-2026 годы; комплексный план социально-экономического развития Улытауской области.

В 11.00 в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев состоится презентация FlyArystan по случаю запуска новой услуги саморегистрации «iJan».

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О поддержке отечественной науки: увеличение грантовых проектов и выделяемых средств».

Спикеры: председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки; заместитель председателя Комитета науки МНВО РК Думан Орынбеков.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 12.00 на территории столичного Линейного парка состоится торжественное открытие малой архитектурной формы «Нулевой километр» - начальной точки отсчета дорожных расстояний.

В 16.00 в зале заседаний маслихата города Астаны состоится заседание постоянной комиссии маслихата столицы по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью

Фото: www.chapintv.com

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