Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 ноября.

В 9.30 во Дворце Независимости состоится республиканский семинар «Обязательное социальное страхование в условиях модернизации социальной защиты населения».

В 11.00 стартует пресс-конференция с участием председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асана Дарбаева по обеспечению эффективной обратной связи с населением по открытости и прозрачности тарифообразования субъектов естественной монополии.

В 11.00 в Казахстанском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова состоится встреча председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан Натальи Годуновой со студентами и магистрантами по направлению «Экономика».

В 11.00 НПП «Атамекен» проводит Международный форум «Реализация инноваций в образования: практика, проблемы, перспективы» с привлечением партнеров и экспертов дальнего и ближнего зарубежья.

В 11.00 в МВД состоится брифинг с участием руководства Департамента по противодействию наркопреступности о наркоситуации в стране, результатах оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар» и борьбе с синтетическими наркотиками.

В 12.00 в пресс-центре Правительства РК состоится пресс-конференция по вопросам применения онлайн контрольно-кассовых машин и налоговых льгот для бизнеса.

В 14.00 в Назарбаев Университете состоится презентация результатов крупного полуторагодового международного проекта по созданию роботизированного сидельного тягача на базе Kamaz 5490 Neo.

В 14.30 во Дворце Независимости состоится республиканская выставка, где будут представлены победители конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана».

В 16.00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 16.30 в МИД РК состоится брифинг на тему «ООН и Казахстан: вместе на пути к устойчивому будущему».

В 17.00 во Дворце Независимости пройдет торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана» и лучших социальных работников РК с участием министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова.

В 18.00 в Назарбаев Университете состоится Астана Бал 2019.

В 19.00 в Органном зале Казахского национального университета искусств состоится праздничный концерт проекта «Посольство мастерства», приуроченный ко Дню народного единства России. Солисты – лауреаты международных конкурсов Камиль Мухаметдинов (виолончель) и Тимофей Доля (фортепиано).

АЛМАТЫ

В 09.00 в гостинице RIXOS пройдет XI Международный Конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: Настоящее и будущее». Ожидается участие министра здравоохранения РК Биртанова Е.А.

В 10.00 в Национальной академии наук Республики Казахстан состоится Международная научно-теоретическая конференция «Выдающиеся имена Великой степи: академик Рабига Сыздык и красота казахского слова».

В 10.00 в Университете «Туран» состоится расширенное заседание Общественный совет по вопросам комфортной городской среды: отчет Управления комфортной городской среды г.Алматы по итогам деятельности за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

В 10.00 в Национальной библиотеке РК состоится Алматинский городской конкурс чтецов «Три струны моей души…», посвященный 85-летию известного казахстанского писателя Герольда Карловича Бельгера.

В 10.30 в Доме дружбы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана состоится праздничное мероприятие «Дунгане Казахстана: культура и традиции».

В 11.00 во фронт-офисе Медеуского района Правительства для граждан по городу Алматы состоится брифинг с представителями СМИ, в связи с исключением адресной справки из реестра государственных услуг.