Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 марта.
НУР-СУЛТАН
В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - реализация подходов к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа», цифровизация социально-трудовой сферы. По итогам заседания Правительства состоится пресс-конференция с участием министра национальной экономики А. Куантырова.
В 9:30 в рамках праздника Всемирного дня гражданской обороны департаментом по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана проводится торжественное мероприятие с выставкой и показом техники, спасательного оборудования, концертной программой, а также награждением победителей за участие в конкурсах по различным номинациям приуроченные ко Дню гражданской обороны.
В 11:00 в Казмедиа-центре - заседание партии «Нұр Отан».
В 11:00 в Национальном музее Республики Казахстан в рамках инклюзивного проекта «Мейірім» пройдет праздничное мероприятие «Мейіріміңіз үшін мың алғыс!», приуроченное ко дню Благодарности.
В 14:30 во Дворце школьников имени аль-Фараби состоится встреча с руководителем управления образования.
В 19:00 в концертном зале «Астана» солисты и коллективы Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева акимата города Нур-Султана проведут праздничный концерт «Дала дәстүрі», посвященный Дню благодарности.
- В столице полностью газифицировали два района
- Столичные врачи прооперировали ребенка с редкой патологией
- Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана
- Более 480 тысяч астанчан прошли полную вакцинацию от КВИ
- Волонтеры столичной АНК очистили от снега дворы пожилых людей
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана