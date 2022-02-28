Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 марта.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - реализация подходов к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа», цифровизация социально-трудовой сферы. По итогам заседания Правительства состоится пресс-конференция с участием министра национальной экономики А. Куантырова.

В 9:30 в рамках праздника Всемирного дня гражданской обороны департаментом по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана проводится торжественное мероприятие с выставкой и показом техники, спасательного оборудования, концертной программой, а также награждением победителей за участие в конкурсах по различным номинациям приуроченные ко Дню гражданской обороны.

В 11:00 в Казмедиа-центре - заседание партии «Нұр Отан».

В 11:00 в Национальном музее Республики Казахстан в рамках инклюзивного проекта «Мейірім» пройдет праздничное мероприятие «Мейіріміңіз үшін мың алғыс!», приуроченное ко дню Благодарности.

В 14:30 во Дворце школьников имени аль-Фараби состоится встреча с руководителем управления образования.

В 19:00 в концертном зале «Астана» солисты и коллективы Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева акимата города Нур-Султана проведут праздничный концерт «Дала дәстүрі», посвященный Дню благодарности.