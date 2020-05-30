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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июня
30 Мая 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июня.
НУР-СУЛТАН
В 14.00 в связи с предстоящим запуском пассажирских поездов на территории ж/д вокзала «Нурлы жол» состоится выездное мероприятие, посвященное отправлению первых пассажиров со ст. Нур-Султан - Нурлы жол.
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