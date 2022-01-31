Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, новые подходы в жилищной политике и субсидировании арендной платы на жилье, новые подходы к развитию образования и науки. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 11.00 в управлении полиции района «Есиль» состоится брифинг по вопросу масштабирования сервисной модели полиции в рамках реализации Послания Президента РК народу Казахстана. Спикер: начальник управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.
В 15.30 в маслихате города Нур-Султана состоится заслушивание отчета ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан».
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