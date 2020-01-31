Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля.
В 10.00 столичный филиал партии «Nur Otan» совместно с общественным фондом «Ummet» проводит акцию «Жылу сыйлау» по бесплатной раздаче твердого топлива нуждающимся горожанам.
В 11.00 во Дворце школьников Академия интеллектуального развития детей «ЮСИМАС» и Академия детского предпринимательства «Business kids» при поддержке филиала партии «Nur Otan» города Нур-Султан планируют провести семейную конференцию для детей от 9-16 лет и их родителей на тему: «Развитие навыков успешного предпринимательства и профориентации молодого поколения в эпоху цифровизации и высоких технологий».
В 12.00 в Национальной академической библиотеке РК в рамках празднования 175-летнего юбилея великого мыслителя Абая проводит городской конкурс «Читай книгу, стань духовным богатым!».
В 12.00 состоится открытие консалтинг-центра «Кеңес орталығы» на рынке «Big Шанхай» с участием председателя молодежного крыла «Jas Otan» Елнура Бейсенбаева. Целью мероприятия является Комплексное осуществление консультационных мероприятий в разъяснении действующих государственных программ для молодежи.
В 17.00 в Доме Дружбы Татаро-башкирский культурный центр «ТАҢ» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан проводит зимнюю встречу «Аулак өй».
В 18.00 в Назарбаев Университете состоится творческая встреча с актером Данияром Алшиновым.
АЛМАТЫ
В 12.30 на высокогорном катке «Медеу» состоится открытие финала личного Чемпионата мира по спидвею (мотогонкам на льду) под эгидой Международной Мотоциклетной Федерации FIM.
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