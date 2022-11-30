Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 декабря.

АСТАНА

В 10:00 - пленарное заседание Сената Парламента РК:

В 10.00 при поддержке Министерства культуры и спорта РК Национальная академическая библиотека РК проводит встречу молодых библиотекарей Казахстана «Молодой библиотекарь 2022: время новых возможностей».

В 10:00 во Дворце школьников состоится финал национальной олимпиады «Эра Независимости», который соберет 20 финалистов настольной игры из всех регионов республики.

В 11:00 в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции начнется пресс-конференция для представителей СМИ.

В 11:00 в гостинице Ramada by Wyndham пройдет брифинг «2022 год: О ходе реализации системы ОСМС по городу Астане».

В 12:00вРГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК - пресс-конференция «Основные положения законопроекта о банкротстве физических лиц». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16:00в столичном маслихате состоится День депутата, в режиме онлайн в аккаунте маслихата в Facebook. Повестка дня: «О ваучерной поддержке творчества детей от 0-18 лет развития»

АЛМАТЫ

В 10:00 в конференц-зале «Алматыгенплан» состоится круглый стол на тему «Поиск новых решений для проектов социального жилья».

В 16:00в кинозале Национальной библиотеки РК пройдет премьера фильма «Мама, я живая!».





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