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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 декабря

    30 Ноября 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 декабря.

    АСТАНА

    В 10:00 - пленарное заседание Сената Парламента РК:

    В 10.00 при поддержке Министерства культуры и спорта РК Национальная академическая библиотека РК проводит встречу молодых библиотекарей Казахстана «Молодой библиотекарь 2022: время новых возможностей».

    В 10:00 во Дворце школьников состоится финал национальной олимпиады «Эра Независимости», который соберет 20 финалистов настольной игры из всех регионов республики.

    В 11:00 в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции начнется пресс-конференция для представителей СМИ.

    В 11:00 в гостинице Ramada by Wyndham пройдет брифинг «2022 год: О ходе реализации системы ОСМС по городу Астане».

    В 12:00вРГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК - пресс-конференция «Основные положения законопроекта о банкротстве физических лиц». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 16:00в столичном маслихате состоится День депутата, в режиме онлайн в аккаунте маслихата в Facebook. Повестка дня: «О ваучерной поддержке творчества детей от 0-18 лет развития»

    АЛМАТЫ

    В 10:00 в конференц-зале «Алматыгенплан» состоится круглый стол на тему «Поиск новых решений для проектов социального жилья».

    В 16:00в кинозале Национальной библиотеки РК пройдет премьера фильма «Мама, я живая!».


    Фото: www.istockphoto.com
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