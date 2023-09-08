Анонс наиболее важных событий в Астане 8 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 сентября.

АСТАНА

В 11.00 в офисе АО «Самрук-Қазына» в рамках общественного контроля состоится заседание Общественного совета под председательством Болата Жамишева, посвященное заслушиванию национального оператора почтовой связи АО «Казпочта». На вопросы экспертов ответит Председатель Правления АО «Казпочта» Жанасова Асель Жубанышевна. В ходе заседания будут рассмотрены вопросы по статусу текущей деятельности и планам по дальнейшему развитию АО «Казпочта».

В 11.00 в Конгресс-Центре в рамках Председательства Республики Казахстан в Совете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества состоится официальное открытие 40-го заседания Совета РАТС ШОС.

В 12.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Начало осенней призывной кампании в Казахстане». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 состоится торжественная церемония открытия офиса KASE в Астане.

В 15.30 в столичной галерее искусств Pygmalion в Talan Gallery (ул. Достык, 16) пройдут инклюзивные бесплатные мастер-классы art-activities для детей инвалидов, детей из детских домов и из малоимущих семей. Цель проекта ‒ помочь детям улучшать психоэмоциональное состояние, развивать эмпатию, показать важность насмотренности, мотивировать на дальнейшее самостоятельное изучение начисленных тем и направлений изобразительного искусства.

В 18.15 пресс-подход, который состоится по случаю открытия XI театрального сезона «Астана Опера».

АЛМАТЫ

В 11.30 в Главном Ботаническом саду Алматы (ул. Тимирязева, 36Д) пройдет завершающее мероприятие волонтерского проекта «Зеленый рейнджер».