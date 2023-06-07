Анонс наиболее важных событий в Астане 8 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 июня.

АСТАНА

В 9:00 -пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 в Конгресс-Центре - церемония открытия Международного форума Астана и пленарное заседание.

В 11:00- заседание отраслевого Совета образования и занятости при Палате предпринимателей города Астаны с участием руководителя управления образования столицы Касымхана Сенгазыева по вопросам о школьнои питании.

В12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Акмолинской области». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14:30 в Назарбаев университете - гостевая лекция директора-распорядителя и председателя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

В 15:00- пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О возрождении популяций казахских пород собак тазы и тобет». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В17:00 в национальном теннисном центре «BeeLine Arena» торжественное открытие чемпионата Азии по самбо и боевому самбо среди юношей, юниоров, молодёжи, взрослых мужчин, женщин и ветеранов.

АЛМАТЫ

В9:00 в отеле DoubleTree by Hilton Almaty в преддверии Дня медицинского работника состоится IV Kazakhstan Healthcare Forum.

В 15.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан - торжественное открытие книжной выставки «ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ БІРЛІГІ» в рамках праздничных мероприятий «Біз біргеміз», посвященных 30-летию ТЮРКСОЙ.