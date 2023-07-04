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    Анонс наиболее важных событий в Астане 5 июля

    4 Июля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июля.

    В 09:00 - юбилейный форум городов-побратимов «25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности».

    В 10:00 на площади перед EXPO впервые пройдет городской цветочный фестиваль, посвященный 25-летию столицы.

    В 10:00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева открывается двухдневная международная научно-практическая конференция «Бозок в средневековых евразийских городских пространствах». В работе конференции примут участие известные ученые-археологи Казахстана, дальнего зарубежья и стран СНГ.

    В 11:00 - официальный визит Федерального советника, главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса в Республику Казахстан.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О программе І Международного военно-музыкального фестиваля военных оркестров «Астана – мәдениет керуені».

    В 12:30 состоится пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

    В 15:00 в международном выставочном центр EXPO откроется Региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана».

    В 15.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5».

    В 16:00 - открытие персональной выставки Берика Молжигита «Мои миры» в Национальном музее РК.

    В 19:00 на площадке стадиона «Астана Арена» стартует праздничный концерт мастеров искусств Казахстана ко Дню столицы, организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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