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    Анонс наиболее важных событий в Астане 30 июня

    29 Июня 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 июня.

    В 09:00 в Мажилисе начнется совместное заседание палат Парламента РК.

    В 10:00 откроется очередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

    В 10:00 в актовом зале акимата Сарыаркинского района города Астаны состоится встреча вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева с населением.

    В 11:00 в Национальном музее РК состоится музыкальный вечер «Күй – құдірет», посвященный 200-летию исполнителя кюев, композитора Курмангазы Сагырбайулы.

    В 12:00 в «Барыс Арена» запланирована пресс-конференция по предстоящему республиканскому турниру «Қазақстан барысы – 2023» по казах курес.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии города Астаны». Спикер: аким города Астаны Женис Касымбек.

    В 15:00 - online talk «Работа журналиста в суде: что можно и что нельзя». Обсуждение затронет вопросы участия журналистов в судебных процессах, а эксперты расскажут о том, что можно и нельзя при работе из зала суда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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