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    Анонс наиболее важных событий в Астане 3 августа

    2 Августа 2023, 22:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа.

    В 8.00 пресс-тур - ознакомление с оздоровительным центром «Боровичок» в Акмолинской области.

    В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в столице». Спикер:

    Айбек Турсынбеков - начальник управления по производству ТОО «Clean City NC». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

    В 13.20 состоится выездная пресс-конференция министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева по итогам посещения Экибастузской ТЭЦ.

    В 14.00 в Конгресс-центреМинистерство торговли и интеграции РК проводит в Астане казахстанско-афганский деловой форум. В мероприятии примут участие заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министр коммерции и индустрии Афганистана Азизи Нуриддин, а также более 300 представителей бизнеса и правительственных кругов двух стран.

    В 14.30 КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны проведет во Дворце «Жастар» ярмарку вакансий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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