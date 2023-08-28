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    Анонс наиболее важных событий в Астане 29 августа

    28 Августа 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 августа.

    АСТАНА

    В 09:40 начнется церемония принятия военной присяги юношей, поступивших в Военный колледж имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, и возложение венков к памятнику генерала армии.

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке - прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы и проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы», развитие геологической отрасли.

    В 10:00 Минобороны РК объявит итоги конкурса «Defence Tech Battle» в номинациях «Лучшая инновационная технология в сфере обороны», «Лучшее решение для безопасности и защиты», «Революционное решение в обороне». Мероприятие пройдет в рамках открытия Defence Tech Center в Международном технопарке IT стартапов «Astana Hub».

    В 11.00 в Службе центральных коммуникаций города Астаны - пресс-конференция о о методическом сопровождении педагогов в 2023-2024 учебном году.

    В 15:00 созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

    В 15:00 - круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Улучшение качества жизни, формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами».

    В 16:00 в Конгресс-центре Астаны состоится праздничный концерт «Ата Заң - Тәуелсіздік тірегі», организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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