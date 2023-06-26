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    Анонс наиболее важных событий в Астане 27 июня

    26 Июня 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня.

    АСТАНА

    В 09:00 в гостинице «Думан» стартует юбилейный Х Казахстанский международный форум птицеводов.

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - подготовка к отопительному периоду, Социальный кодекс Республики Казахстан.

    В 10:00 в МФЦА начнется Казахстанско-иранский бизнес-форум.

    В 11:00 в рамках празднования Дня столицы под открытым небом с катанием на теплоходе по реке Есиль пройдёт торжественная церемония заключения брака молодоженов и вручение свидетельства о браке

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Туркестанской области». Спикер: аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

    В 14:30 у монумента «Астана-Байтерек» в рамках празднования 25-летия столицы стартует социальный тур «Астана – менің Отанымның елордасы».

    В 15:00 в городском Доме Дружбы стартует XXI сессия Ассамблеи народа Казахстана города Астаны на тему «Единство целей – единство нации!».

    В 15:00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Астаны.

    В 15:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Құрбан айт-2023». Спикеры: Нурдаулет Альмуханов - руководитель управления по делам религий г.Астана, Ерболат Жусупов - главный имам Астаны, главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан», Сархат Бейсенова - главный государственный санитарный врач Астаны.

    В 16:00 в Национальном музее РК откроется выставка «Қазақ журналистикасы: өткені мен бүгіні», приуроченная ко Дню работников средств массовой информации в Казахстане.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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