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    Анонс наиболее важных событий в Астане 26 июня

    25 Июня 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июня.

    В 9:30 на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан пройдет первое региональное симуляционное упражнение по межведомственному реагированию на случаи торговли людьми.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему «О ходе легализации иностранных автомобилей».

    Спикер: Жамалиев Алтынбек Хамитович – старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК.

    В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Виды специальных социальных услуг для матерей и детей, подвергшихся насилию».

    Спикер: Шынар Какимова - заместитель директора по социальным вопросам КГУ «Кризисного центра «Үміт» акимата Астаны.

    Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в сетях Facebook и Instagram.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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