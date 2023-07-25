20:40, 24 Июль 2023 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Астане 25 июля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июля.
АСТАНА
В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания ход реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі».
В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Пожарная безопасность на автотранспорте».
Спикер: Еркін Отарғалымұлы - начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.
АЛМАТЫ