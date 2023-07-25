Анонс наиболее важных событий в Астане 25 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 июля.

АСТАНА

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания ход реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі».

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Пожарная безопасность на автотранспорте».

Спикер: Еркін Отарғалымұлы - начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

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