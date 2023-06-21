Анонс наиболее важных событий в Астане 22 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане22 июня.

В 9.00 в гостинице «The Ritz Carlton» Министерством внутренних дел при поддержке Посольства США в Казахстане проводится форум «Обеспечение общественной безопасности в партнерстве с обществом: проблемы и пути решения».

9.30 в отеле «Radisson Hotel Astana»пройдет VI Национальный Конгресс гепатологов/гастроэнтерологов Казахстана «Gastro Hepato Transplant News-2023. Аутоиммунные перекрёстки: печень и кишечник. Актуальное в ВЗК. Гемостаз в гепатологии», посвящённый памяти гастроэнтерологов: Бибигуль Ильясовой и Юрия Шумкова.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.45 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан пройдет презентация сборника стихов выдающегося венгерского поэта Шандора Петефи «Любовь и свобода», переведенных на казахский язык известным казахским поэтом Кадыром Мирзой Али.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3». Спикер: Амангали Музапаров - заместитель руководителя КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3» акимата г. Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

В 11.00 в «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг Назиры Нурбаевой - члена правления, управляющего директора Фонда по экономике и финансам.

12.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии города Алматы». Спикер: аким города Алматы Досаев Ерболат Аскарбекович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Astana Hub состоится Demo Day третьего потока Silkway Accelerator от Astana Hub и Google for Startups.

В 15.00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему: «О совершенствовании деятельности органов юстиции». Спикер:

Министр юстиции РК Ескараев Азамат Несипбаевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.