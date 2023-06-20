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    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня

    20 Июня 2023, 21:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июня.

    В 10.00 в Хилтон Астана пройдет 7-й ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2023».

    В 10.00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Құрбан айт-2023». Спикеры: Нурдаулет Альмуханов - руководитель управления по делам религий г.Астаны, Ерболат Жусупов - главный имам г.Астаны, главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан», Асхат Салимов - главный имам мечети «Төлебай», Сархат Бейсенова - главный государственный санитарный врач г.Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

    В 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О социально-экономическом развитии Северо- азахстанской области. Спикер: Аким Северо-Казахстанской области Сапаров Айдарбек Сейпеллович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15.00 в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершается международный форум «Уголовное преследование и возможности повышения эффективности расследований легализации преступных доходов и возврата незаконных активов».

    В 17.00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация мемуарной книги выдающегося государственного и общественного деятеля, мастера спорта СССР по боксу Амалбека Тшанова «Айырылысу, табысу және арылу туралы толғам».

    В 17.30 в Национальной библиотеке РК состоится презентация книги известного юриста, депутата Мажилиса Парламента РК Абзала Куспана «Алаш заңгерлері».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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