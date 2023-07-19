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    Анонс наиболее важных событий в Астане 20 июля

    19 Июля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля.

    АСТАНА

    В 11:00 начнется пресс-конференция с участием генерального директора корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфии Адиевой. На брифинге спикер расскажет о результатах работы единого благотворительного оператора группы компаний АО «Самрук-Қазына» – Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» за последние шесть месяцев и планах по дальнейшему развитию фонда.

    В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Государственно-образовательный заказ акимата города Астана на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2023-2027 учебные годы». Спикер: Нариман Еламанов, и.о. руководителя управления образования города Астаны.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Привлечение иностранных инвестиций». Спикеры: заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев, председатель АО «НК «Kazakh invest» Меиржан Юсупов.

    В 17:00 в отеле ParkInn пройдет дискуссия «Китайские инвестпроекты в Казахстане: прагматика и предубеждения».

    Автор:

    Ринат Дусумов

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