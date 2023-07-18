Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Астане 19 июля

    18 Июля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июля.

    АСТАНА

    В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг «Новые функции безопасности в приложении Smart Astana. Спикер: Айдын Еспек - руководитель проекта «Smart Astana». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 в НИИ кардиологии и внутренних болезней - пресс-конференция о первой пересадке донорского сердца в Алматы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 2 августа
    1 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    1 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
    31 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице