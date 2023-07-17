Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Астане 18 июля

    17 Июля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июля.

    АСТАНА

    В 10:00 состоится пресс-конференция АО НК «КазМунайГаз». Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев расскажет о текущей ситуации на НПЗ КМГ, планах и перспективах развития нефтеперерабатывающей деятельности компании.

    В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется онлайн-брифинг на тему «О газификации столицы».

    В 15:00 - откроется заседание маслихата города Астаны. На повестке дня - вопросы системы образования города Астаны.

    В 15:00 в онлайн-режиме состоится Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен». В нем примут участие представители госорганов, бизнеса и ассоциаций.

    В 16:00 - заседание маслихата города Астаны. Повестка дня - содержание мест захоронений. Презентация по проекту «Цифровизация ритуальных услуг».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 2 августа
    Анонс наиболее важных событий в Астане 29 июля
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июля
    Анонс наиболее важных событий в Астане 27 июля
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане