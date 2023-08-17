Анонс наиболее важных событий в Астане 18 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа.

АСТАНА

В 10.00 в Национальном институте интеллектуальной собственности (по адресу проспект Мәнгілік ел 57А) состоится круглый стол на тему: «Приоритет конституционной реформы – справедливое общество».

В 11.00 в Службе центральных коммуникаций города Астаны состоится пресс-конференция о работе столичных центров обслуживания молодежи. Спикер: руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Камбаров Кайрат.

В 13.30 АОО «Назарбаев Университет» и РГП на ПХВ «Национальный Научный Центр Развития Здравоохранения имени Салидат Каирбековой» подпишут Меморандум o сотрудничестве.

В 15.00 в Центральном концертном зале «QAZAQSTAN» состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спорта.

В 18.00 в коворкинге «Bibisara» КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны при поддержке управления по вопросам молодежной политики города Астаны планирует провести мотивационную встречу для молодежи в рамках проекта «Bolashaqqa Jol», направленную на формирование идеи необходимости здорового образа жизни.