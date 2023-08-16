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    Анонс наиболее важных событий в Астане 17 августа

    16 Августа 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 августа.

    АСТАНА

    В 11.00 в Astana Hub Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проведет брифинг на тему «О деятельности Комитета информационной безопасности». Спикер: Абдикаликов Руслан Кенжебекович, председатель Комитета по информационной безопасности.

    В 11.00 в управлении полиции района «Есиль» состоится брифинг, организованный управлением миграционной службой ДП города Астаны. Тема: «О государственных услугах, оказываемых гражданам Республики Казахстан управлением миграционной службы». Спикер: начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов.

    В 11.00 состоится онлайн-брифинг Службы коммуникаций города Астаны на тему «Всеобщее декларирование доходов: второй этап». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

    В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Прохождение пожароопасного периода». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. На повестке - утверждении Правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений на территории города Астаны. Ссылка на трансляцию: www.facebook.com/maslihat.astana.kz.

    АЛМАТЫ

    В 11.00 KASE проведет День эмитента KEGOC, который состоится по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280.

    В 15.00 НПП «Атамекен» проведет круглый стол по вопросам работы аллеи баров в Алматы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Алматы
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