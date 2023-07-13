Анонс наиболее важных событий в Астане 14 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июля.

В 15.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии системы профессиональных квалификаций». Спикеры: вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ордабаев Олжас Темирбекович; руководитель Проектного офиса развития НСК Ерасыл Темирбекович Жуманбаев. Ссылки на трансляцию: youtube, facebook.

В 16.00 на столичном АрбатеГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны», КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата г.Астаны совместно с МК «Жастар рухы» при партии «AMANAT» планируют провести городскую ярмарку вакансий на территории Арбата для лиц, ищущих работу, выпускников столичных вузов и молодежи столицы.

В 18.00 в Индонезийском культурном центре (Сарайшык 14) пройдет церемония открытия Индонезийского летнего фестиваля и мини-выставки.