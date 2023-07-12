Анонс наиболее важных событий в Астане 13 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане13 июля.

В 8.00 пресс-тур для журналистов и блогеров на Казахстанский День поля «Jańa Dala / Green Day ‘2023», который пройдет в п.Енбек.

В 9.00 в отеле «Hillton» состоится Центрально-Азиатский Форум на тему «Азия в меняющимся мире: повестка для будущего».

В 11.00 в «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг Нурлана Жакупова – председателя правления Фонда. На этом брифинге он поделится результатами своей работы за первые 100 дней на посту и расскажет о видении по дальнейшему развитию Фонда.

В 11.00 в здании Национального архива РК пройдет церемония открытия личного фонда кандидата технических наук, лауреата государственной премии Казахской ССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, почетного металлурга СССР Усенова Анурабека «Металлург, ученый, деятель».

В 14.00 Высшая школа государственной политики (НУ ВШГП) Назарбаев Университета проведет конференцию, посвященную проблемам изменения климата с участием сельских педагогов и учеников старших классов.

В 15.00 состоитсяпресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе исполнения поручений Президента РК по легализации автотранспортных средств с иностранной регистрацией». Спикеры: председатель комитета административной полиции МВД РК Султанбаев Кайсар Абилекович; и.о. заместителя председателя комитета административной полиции МВД РК Алибек Айнабекович Кениспаев.. Ссылки на трансляцию: youtube, facebook.

АЛМАТЫ

В 11.00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проведет онлайн пресс-конференцию по итогам работы казахстанского биржевого рынка за первое полугодие 2023 года.

В ходе конференции Биржа представит информацию о деятельности KASE и реализации проектов биржи, а также тренды фондового рынка за отчетный период.

Спикер мероприятия – председатель правления KASE Алина Алдамберген.