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    Анонс наиболее важных событий в Астане 12 июля

    11 Июля 2023, 22:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июля.

    В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июнь 2023 года; реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции»; реализация региональных карт занятости населения.

    В 10.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О проводимой работе по соблюдению трудового законодательства в городе Астане». Спикер: Исмагулов Ерлан Сапарвинович - заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

    В 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Павлодарской области». Спикер: аким Павлодарской области Байханов Асаин Куандыкович. Ссылки на трансляцию в Youtube, Facebook.

    АЛМАТЫ

    В 11.00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проведет онлайн пресс-конференцию по итогам работы казахстанского биржевого рынка за первое полугодие 2023 года. В ходе конференции Биржа представит информацию о деятельности KASE и реализации проектов биржи, а также тренды фондового рынка за отчетный период. Спикер мероприятия – председатель правления KASE Алина Алдамберген.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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