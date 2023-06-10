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    Анонс наиболее важных событий в Астане 11 июня

    10 Июня 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в столице 11 июня.

    В 12.00 в Доме дружбы ОЮЛ «Ассоциация»Международная академия переговоров«на базе КГУ»Қоғамдық келісім«при акимате Астаны проведет круглый стол на тему «Международный опыт в медиации» с участием генерального директора «Голландского института менеджмента» и «Голландского института медиации» профессором Ян ван Звиетен.

    В 18.00 на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им.К.Куанышбаева состоится концерт «ҚҰРМАНҒАЗЫ», посвященный 205-летию со дня рождения великого казахского кюйши Курмангазы Сагырбайулы. Концерт пройдет с участием ансамбля народных инстурментов и артистов театра. Дирижер – «Мәдениет саласының үздігі» Маралжан Мырзакулова. Режиссер – Заслуженный деятель Казахстана Нурлан Жуманиязов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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