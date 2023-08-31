Анонс наиболее важных событий в Астане 1 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября.

АСТАНА

В 08:40 министр просвещения РК Гани Бейсембаев примет участие в мероприятии, посвящённом началу нового учебного года в школе-гимназии г. Косшы.

В 11:00 начнется совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, посвященное открытию второй сессии Парламента VIII созыва.

В 12:00 в «Казмедиа орталығы» в честь Дня знаний и начала нового учебного года «Ulttyq Ustaz» онлайн академиясы и Национальная школа бизнеса и инжиниринга - Ulttyq Business & Engineering School (UBES)» проводит «UBES Educational Fest 2023». В рамках фестиваля будет проведено торжественное мероприятие с участием представителей профильных министерств и управлений, а также экспертов в сфере образования, депутатов, представителей дипломатических миссий и СМИ.

Также в ходе UBES Educational Fest 2023 пройдут мастер классы и выставка работ учеников и педагогов школы UBES.

В 13:00 состоится заседание Сената Парламента РК. На повестке дня: создание комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала.