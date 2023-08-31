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    Анонс наиболее важных событий в Астане 1 сентября

    31 Августа 2023, 20:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 сентября.

    АСТАНА

    В 08:40 министр просвещения РК Гани Бейсембаев примет участие в мероприятии, посвящённом началу нового учебного года в школе-гимназии г. Косшы.

    В 11:00 начнется совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, посвященное открытию второй сессии Парламента VIII созыва.

    В 12:00 в «Казмедиа орталығы» в честь Дня знаний и начала нового учебного года «Ulttyq Ustaz» онлайн академиясы и Национальная школа бизнеса и инжиниринга - Ulttyq Business & Engineering School (UBES)» проводит «UBES Educational Fest 2023». В рамках фестиваля будет проведено торжественное мероприятие с участием представителей профильных министерств и управлений, а также экспертов в сфере образования, депутатов, представителей дипломатических миссий и СМИ.

    Также в ходе UBES Educational Fest 2023 пройдут мастер классы и выставка работ учеников и педагогов школы UBES.

    В 13:00 состоится заседание Сената Парламента РК. На повестке дня: создание комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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